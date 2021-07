O guarda-redes brasileiro Vitor Eudes está perto de reforçar o Marítimo, segundo noticia hoje a imprensa brasileira.

O jovem guarda-redes, de 22 anos, acertou a rescisão do contrato que o ligava ao Cruzeiro e já terá tudo acertado para ingressar no Marítimo.

No Twitter, o jogador assumiu a saída do Cruzeiro, revelando que abdicou de todos os valores que tinha por receber para poder abraçar um novo projecto na sua carreira.

Ainda de acordo com as mesmas fontes, o jogador deverá assinar um contrato válido por cinco temporadas com os verde-rubros.

Vitor Eudes era também pretendido por Gil Vicente e Sporting de Braga.