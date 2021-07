Argentino Ivan Rossi é reforço do Marítimo

O médio defensivo argentino Ivan Rossi, de 27 anos, é o mais recente reforço do Marítimo, tendo assinado um contrato válido por duas temporadas.

O jogador já se encontra na Madeira, depois de na última época ter jogado no River Plate B e na formação italiana do Sambenedettese, da Série C, pela qual alinhou em 15 jogos.

Ivan Rossi tem 1,83 de altura e 66 kg, tendo actuado ao longo da sua carreira no Banfield, River Plate e no Huracán, todos da Argentina, e ainda no Colo-Colo, do Chile.