André Vidigal, reforço do Marítimo, é melhor jogador jovem da II Liga

André Vidigal, reforço do Marítimo para a próxima temporada, foi eleito o melhor jogador jovem da II Liga na temporada 2020/2021. A cerimónia decorre no Centro de Congressos da Alfândega do Porto.

O jovem alinhou pelo Estoril-Praia na época passada, rumando agora para os verde-rubros, assumindo-se como um "jogador rápido, com qualidade técnica, forte no um para um e com golo". Na época transacta ao serviço dos 'canarinhos' apontou oito golos em 39 partidas oficiais.