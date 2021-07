Xadas oficializado como reforço do Marítimo

O Marítimo anunciou, esta terça-feira, a contratação de Xadas. Tal como o DIÁRIO já tinha anunciado, esta era uma forte hipótese para este mercado, agora confirmada por ambas as partes envolvidas no negócio, verde-rubros e brancarenses.

O Sp. Braga, através do seu site oficial, informa "ter chegado a acordo com o Marítimo para a cedência a título definitivo do jogador Xadas, mantendo 60 por cento dos direitos económicos do jogador".

"O médio, de 23 anos, termina assim a ligação com o SC Braga, a qual já durava há 7 temporadas. O SC Braga deseja a Xadas felicidades para esta nova etapa da sua carreira", acrescenta a nota do emblema bracarense.

Na temporada passada Xadas esteve emprestado aos belgas do RE Mouscron, tendo realizado 25 jogos (2 golos).