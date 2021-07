O defesa esquerdo brasileiro Victor Costa é o mais recente reforço do Marítimo, anunciou há pouco o clube verde-rubro.

O jogador, de 27 anos, é proveniente do CSA, do Brasil, ao serviço do qual realizou 21 jogos na última época.

Victor Costa, que jogou anteriormente no Arouca e Desportivo das Aves, antes de se transferir para o Lens, de França, assinou contrato por três épocas com o Marítimo.