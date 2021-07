Governo Regional estimava ter mais infectados actualmente na Madeira

Miguel Albuquerque admitiu hoje que o Governo Regional estimava que nesta altura a Região pudesse ter mais do que os actuais 80 casos activos (ontem) da covid-19, 12 dos quais identificados este domingo, com destaque para o Porto Santo, que somou ontem mais dois casos positivos (residentes) elevando para sete o número de infecções activas na Ilha Dourada.

“Com a abertura que nós temos tido aqui na Madeira e com a variante Delta a crescer de forma exponencial no país”, confessou esta tarde que “a estimativa é que o número de casos fosse maior do que é actualmente”.

Albuquerque falava à margem da visita à Santa Casa da Misericórdia de Machico, onde reiterou que na Região a “situação está controlada” e as “cadeias de transmissão estão contidas”.