Programa 'Connecting Dots' apoia 9 projectos culturais de 6 regiões portuguesas

O programa "Connecting Dots" irá apoiar nove projetos, que serão implementados em seis regiões portuguesas e desenvolvidos em parceria com entidades e municípios nacionais e entidades estrangeiras, anunciou hoje a Direção-Geral das Artes (DGArtes).

Num comunicado hoje divulgado no seu 'site' oficial, a DGArtes anunciou que o programa "Connecting Dots -- Mobilidade Artística e Desenvolvimento de Públicos" "irá apoiar nove projetos a implementar em seis regiões do país, dois nos Açores, dois no Alentejo, dois no Centro, um no Algarve, um na Madeira e um no Norte".

"Os projetos artísticos serão desenvolvidos através de parcerias com entidades e municípios portugueses e ainda com entidades dos países doadores (Islândia, Liechtenstein e Noruega)", lê-se no comunicado.

Os candidatos foram notificados pela DGArtes na passada sexta-feira e "a lista das entidades apoiadas será divulgada publicamente numa segunda fase, prevista para breve, em cumprimento do regulamento aplicável".

O "Connecting Dots", com uma alocação total disponível de 3,27 milhões de euros, "visa reforçar a oferta artística, o acesso e a participação nas artes, através do apoio a projetos de programação artística multidisciplinar concebidos para e com as comunidades locais e regionais situadas nos territórios de baixa densidade de Portugal Continental e nas Regiões Autónomas".

Os projetos escolhidos "têm uma duração entre 20 e 24 meses e envolvem - globalmente - a participação (em parceria) de 20 municípios, 25 entidades portuguesas e 17 entidades dos países doadores (11 da Noruega, cinco da Islândia e uma do Liechtenstein)".

O "Connecting Dots -- Mobilidade Artística e Desenvolvimento de Públicos" faz parte do Programa Cultura financiado pelo Mecanismo Financeiro do Espaço Económico Europeu -- EEA Grants 2014-2021 e é gerido pela Direção-Geral do Património Cultural, em parceria com a DGArtes.