Zona de lazer do Ribeirinho, no Estreito da Calheta, renovada

A Junta de Freguesia do Estreito da Calheta procedeu à recuperação da zona de lazer do Ribeirinho.

A intervenção, que contou com o apoio da Câmara Municipal da Calheta, surgiu com o intuito de oferecer melhores condições aos seus utilizadores.

Os trabalhos realizados incluíram a construção de instalações sanitárias, novos conjuntos de mesas e bancos, balcões, a beneficiação da zona do churrasco, bem como a colocação de varandas de segurança e sinalética. O espaço conta ainda com um novo piso feito com o calcetamento tradicional.

A Junta teve o cuidado de preservar algumas das características originais do emblemático espaço, que já se encontra disponível para o usufruto da população local e também dos seus visitantes.

O presidente da Câmara Municipal da Calheta, Carlos Teles, considera que a recuperação deste espaço “é mais uma obra a pensar no bem-estar das pessoas”, que procuram o concelho para passeios, piqueniques e convívios em família.