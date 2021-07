Associação Animad recebe apoio de 30 mil euros do Governo Regional

O Governo Regional decidiu, esta tarde, apoiar a associação Animas com 30 mil euros. Este montante visa cobrir despesas com as acções e aquisições e, quando for o caso, despesas de funcionamento.

Esta foi uma das decisões tomadas em Conselho de Governo, que também aprovou a manutenção das medidas de controlo sanitário.

Governo Regional decide manter medidas de controlo sanitário contra a covid-19 O Governo Regional decidiu, esta tarde, manter as medidas de controlo sanitário ao abrigo da situação de calamidade devido à pandemia de covid-19.

Na mesma reunião, foi autorizada a celebração de diversos contratos-programa com Instituições Particulares de Solidariedade Social e de diversos contratos-programa com associações culturais, instituições promotoras de eventos e Centros de Estudos

Por fim, foram emitidos votos de louvor ao atleta madeirense Bernardo Andrade de Leça Pereira, do Clube Naval da Calheta, ao sagrar-se campeão do Mundo na modalidade de Canoagem de Mar, no escalão de SS1 Júnior, no Campeonato do Mundo de Canoagem de Mar 2021.

Também o atleta Oleksandr Bobuskyy, do Clube Naval da Calheta, foi louvado por conquistar a medalha de bronze, no Campeonato do Mundo de Canoagem de Mar 2021, no escalão de SS1 Júnior.