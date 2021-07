Céu pouco nublado neste sábado

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera prevê que o dia de hoje conte com céu pouco nublado, com períodos de maior nebulosidade nas vertentes norte, na Ilha do Porto Santo e nas terras altas até meio da manhã.

O vento vai soprar fraco a moderado, entre 10 e 30 Km/h de nordeste, soprando moderado a forte (30 a 45 Km/h) nas terras altas e nos extremos leste e Oeste da Madeira, com rajadas até 65 Km/h até meio da manhã.

Vai registar-se, também, uma pequena subida da temperatura máxima das terras altas neste sábado.

Estado do mar:

Costa Norte: Ondas de nordeste com 2 a 2,5 metros.

Costa Sul: Ondas de sueste com 1 a 1,5 metros.

Temperatura da água do mar: 21/22ºC