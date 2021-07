Formigas com asas?

As formigas aladas são uma espécie de formiga que pertence à Ordem Hymenoptera, que agrupa os insetos conhecidos por abelhas, vespas e formigas. Quando as condições são perfeitas, machos e fêmeas saem em grande número. É muito normal vermos estas formigas à volta de candeeiros, nas paredes e muros e as suas asas espalhadas pelo nosso quintal e no interior da nossa habitação.

É igualmente comum confundirmos estas formigas aladas com térmitas e com a formiga-branca da madeira. Neste artigo, apresentamos alguns factos interessantes sobre as formigas aladas.

Quase todas estas formigas têm asas. A diferença entre as mesmas, é que os machos precisam das suas asas para dispersar-se e acasalarem. Já as fêmeas desenvolvem asas quando chega a altura, de abandonarem o formigueiro onde nasceram, para acasalarem e iniciarem a sua nova colónia.

Curiosamente, estas formigas conseguem prever quando vai chover e começam o seu voo nessa altura. Este fenómeno é particularmente interessante, porque antes das chuvas o solo está seco e duro, derivado dos meses secos. Depois das chuvas, como a terra fica maleável e húmida, é a altura ideal para as formigas começarem a escavar as suas fundações e construírem os seus formigueiros subterrâneos.

Quando estes insetos são mais percetíveis e em grande número, está a acontecer o que os entendidos chamam de voo nupcial. O acasalamento destes insetos acontece em pleno voo. Durante esta altura, os machos só dispõem de energia para sobreviverem durante algumas semanas ou depois de fecundarem a fêmea. Concluído este propósito, morrem. As fêmeas, como referido anteriormente, desenvolvem as suas asas apenas para saírem do formigueiro onde nasceram e começarem a sua nova colónia. Depois de fecundadas, as fêmeas arrancam as suas asas, escavam o local onde querem iniciar a sua nova colónia e começam a pôr ovos. Alguns destes ovos serão comidos pelas futuras rainhas, de modo a conseguirem manter a sua energia. Os outros vão eclodir e darão origem ao primeiro grupo de formigas operárias, cuja função é começar a abrir o ninho.

Contrariamente ao que pensamos e apesar da rainha comer alguns dos seus ovos, a alimentação das formigas é baseada em fungos. É comum pensar que as formigas se alimentam de folhas. Aliás, estamos habituados a vê-las a carregar bocadinhos de folhas por aí. Mas as formigas não se alimentam de folhas. Elas utilizam as folhas para conseguirem multiplicar os fungos dos quais se alimentam.

Antes de acasalarem, as formigas já se alimentaram de fungos e transportam-nos no intestino. Após a fecundação, a fêmea começa por escavar o espaço da nova colónia, onde depositará os seus ovos e regurgitará o fungo que tem no intestino. Assim, a nova rainha não inicia somente um novo ninho, mas também uma nova plantação de fungos, que será a base da alimentação da colónia, inclusivamente do primeiro grupo de operárias. Este grupo trabalhador não só se alimentará destes fungos, como sairá em busca de folhas que vão ajudá-los a prosperarem.

É importante ter em mente que, apenas 5% dos insetos que vemos nos voos nupciais vão sobreviver e começar novas colónias. Os outros 95% serão comidos por pássaros e por outros insetos. Outro inimigo destes insetos são as lâmpadas, uma vez que reagem positivamente à luz, o que os desorienta e acabam por morrer, gastando toda a sua energia a voar à volta do foco luminosos.

Existem algumas diferenças entre formigas aladas e térmitas: As térmitas normalmente apresentam antenas direitas, não têm uma cintura delineada e têm o abdómen cilíndrico. Já as formigas aladas têm as antenas curvadas, uma cintura afunilada de vespa e o seu abdómen é oval.

Outra curiosidade sobre estas formigas é que, as fêmeas podem sobreviver na nova colónia durante toda a sua vida, que pode prolongar-se até os 10 anos. Estas formigas, apesar de terem um tamanho maior do que as formigas que estamos habituados a ver, não são conhecidas por picarem, apesar das operárias poderem picar se se sentirem incomodadas.

