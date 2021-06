Costinha regressa ao Nacional

Costinha é o novo treinador do Nacional. O DIÁRIO avançou com essa possibilidade logo pela manhã desta segunda-feira, algo que se confirma agora. Só falta acertar alguns pormenores, mas está confirmado o regresso de Costinha ao comando técnico do emblema madeirense, dois anos depois da saída - deixou o clube no final da época 2018/2019.

O treinador, de 46 anos, tem como objectivo repetir aquilo que fez em 2017/2018, quando conduziu o Nacional à I Liga, meta essa que volta a estar no horizonte do clube alvinegro.

Costinha foi a solução encontrada pela direcção liderada por Rui Alves após a saída de Sérgio Vieira, que tinha sido a primeira escolha para 2021/2022, mas que acabou por não ter continuidade, levando à saída do treinador ainda antes do começo da época, “por motivos de ordem pessoal”, conforme explicaram ambas as partes.

Dois anos depois de ter deixado o Nacional, na ocasião após a despromoção à II Liga, Costinha procura recolocar os alvinegros no mais alto patamar do futebol português. O treinador deve ser apresentado oficialmente esta terça-feira.

Na quinta-feira já vai orientar o primeiro treino da época, agendado para o Estádio da Madeira. O plantel alvinegro iniciou esta segunda-feira os habituais exames médicos e testes físicos, trabalho esse que continua terça-feira.