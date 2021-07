Elledy Semedo deixa Madeira SAD

É um fim de ciclo para o andebolista internacional de Cabo Verde, Elledy Semedo com as cores do AM Madeira Andebol SAD. O andebolista que há quatro temporadas trocou o Benfica pelo projecto madeirense, tudo indica que por razões familiares deverá dar continuidade à sua carreira no estrangeiro, falando-se nesta altura do Luxemburgo. Uma saída que deixa uma vaga importante por ocupar na equipa comandada pelo técnico Paulo Fidalgo, que nesta altura da época continua a se debater com dificuldades para a construção de um plantel.

Odete e Petra Dicak de saída

Ainda no capítulo de saídas, saliente-se a da andebolista cabo-verdiana Odete Tavares, que esteve ao serviço do Madeira Andebol SAD nas duas últimas épocas. Uma saída de certo modo surpreendente depois das boas prestações que esta jovem revelou ao longo da temporada. Também de saída está a croata Petra Dicak, uma das contratações que surgiram no inicio da época que terminou. A jogadora pouco foi utilizada por António Florido sendo expectável este final de vinculo com o Madeira Andebol SAD.