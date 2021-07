Ângela Pessoa é reforço do Madeira SAD

Ângela Pessoa, central de 21 anos, que na época passada jogava no ARC Alpendorada, é o primeiro reforço da Madeira Andebol SAD para a temporada 2021/2022. Depois das renovações de Mariana Azevedo, Maria e Neide Duarte e ainda de Luana Jesus, o projecto madeirense reforça-se na primeira linha com esta jovem. A administração do Madeira SAD agora com a 'janela da europa aberta', tenta reforçar ainda mais a equipa para a nova temporada.

Neide Duarte continua no Madeira SAD

A internacional portuguesa, Neide Duarte vai continuar a vestir a camisola do Madeira Andebol SAD na próxima temporada. A jovem andebolista que no início da temporada de 2020/2021, trocou junto com a sua irmã, Maria Duarte o Colégio de Gaia pelas cores madeirenses, foi um dos elementos chave na equipa do Madeira SAD. Com esta anunciada renovação, tudo indica que a sua irmã Maria Duarte siga o mesmo caminho que será também a de continuar a representar o campeão nacional em 2021/2022.