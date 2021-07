Defesa esquerdo João Vigário reforça Paços de Ferreira

João Vigário, defesa esquerdo que representava o Nacional, vai ser jogador do Paços de Ferreira, com um contrato por duas temporadas, até junho de 2023, anunciou hoje o clube da I Liga de futebol.

"O lateral esquerdo João Vigário reforça o FC Paços de Ferreira. O atleta de 25 anos assinou um contrato válido por duas temporadas e já está às ordens do técnico Jorge Simão", informa o Paços de Ferreira, numa nota informativa partilhada nas redes sociais do clube.

João Vigário chega à 'capital do móvel' oriundo do Nacional, clube madeirense que representou durante época e meia e pelo qual, só em 2020/21, alinhou em 23 jogos, tendo anotado um golo.

O novo defesa pacense começou a carreira no Ataense, passando ainda na formação pelo Salgueiros e Vitória de Guimarães, clube pelo qual chegou a jogar na equipa principal e na formação B. Como sénior, representou, também, o Estoril Praia e o Tondela.

João Vigário é o terceiro reforço anunciado pelo Paços de Ferreira, depois do guarda-redes André Ferreira (ex-Santa Clara) e do avançado Juan Delgado (ex-Necaxa, do México).