Cristiane Gomes renovou com o Madeira Andebol SAD

A lateral brasileira Cristiane Gomes renovou com a Madeira Andebol SAD por mais uma época, anunciou a SAD madeirense. Jogadora com uma enorme capacidade em termos de defensa, Cristiane revelou elemento importante no trajecto do Madeira Andebol SAD na temporada que terminou, onde as madeirenses conquistaram a Taça e Campeonato Nacional. Com mais esta renovação o Madeira Andebol SAD aposta claramente em manter o seu núcleo duro, retocando apenas em alguns sectores claramente menos equilibrados.