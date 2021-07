Governo investe 220 mil euros na formação em contexto real de trabalho de 200 desempregados

Duas centenas de pessoas inscritas no Instituto de Emprego da Madeira e sem subsídio de desemprego vão ter oportunidade de fazer formação em contexto real de trabalho durante três meses, recebendo em troca, além da formação prática, 1.180 euros, acrescido de subsídio de refeição e de transporte.

Em causa está o projecto de formação em contexto real de trabalho ‘Socialmente Activo’, que depois de três dias de componente teórica, procedeu hoje à entrega de certificados aos 200 formandos, alguns dos quais iniciam já na segunda-feira a componente prática.

A entrega de certificados deste que é um dos projectos sociais para o ano de 2021 da ASA – Associação de Desenvolvimento de Santo António, decorreu esta manhã no auditório da Junta de Freguesia de Santo António com as presenças do Vice-presidente do Governo Regional, Pedro Calado, e da secretária regional da Inclusão Social e Cidadania, Augusta Aguiar.

Pedro Calado elogiou a iniciativa que visa “ocupar desempregados que não têm neste momento qualquer vínculo ou qualquer ajuda social” e desta forma, “promover relacionamento entre estes desempregados e entidades de acolhimento”, sendo que 85% destas entidades são empresas privadas.

Repartidos por grupos, as entidades de acolhimento “vão receber durante três meses estes formandos”. Um grupo entre Julho e Setembro, outro entre Outubro de Dezembro.

Para o efeito o Governo Regional criou uma bolsa para apoiar este projecto, pagando “cerca de 360 euros por pessoa e por mês, mais o subsídio de transporte e de alimentação”, referiu o governante.

Além do apoio monetário, “ficam com uma formação em contexto real de trabalho”, projecto que visa “aproximar de uma forma mais real os desempregados com as entidades empresariais” neste que é um “investimento superior a 220 mil euros”.

Para Pedro Calado, a grande virtude deste projecto social é “dar uma perspectiva de vida a estas pessoas” aproximando-as “do mercado de trabalho”.