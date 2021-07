Norberto Ribeiro critica falta de "estratégia de requalificação" em Machico

O candidato pela coligação PSD/CDS à presidência da Câmara Municipal de Machico, Norberto Ribeiro, sublinhou, nesta segunda-feira, no Miradouro do Pico do Facho, a necessidade de haver, por parte do executivo municipal, uma "verdadeira estratégia de requalificação que valorize, promova e dinamize, também do ponto de vista económico, os diferentes atributos únicos de que este concelho dispõe". Locais estes que diz "praticamente votados ao abandono".

Para Norberto Ribeiro salvaguardar "aquilo que distingue Machico dos demais municípios" serve também como "base para que venham a ser criadas condições de maior desenvolvimento económico e novas oportunidades de emprego, especialmente para os mais jovens, nomeadamente relacionadas com a actividade turística".

Neste sentido recorda a promessa assumida de requalificar o Miradouro do Pico do Facho e a frente mar de Machico, nomeadamente com a ligação entre a Baía e o Parque Desportivo.

"São apenas dois dos muitos exemplos que assumimos na nossa candidatura como forma de valorizarmos o nosso concelho e de investirmos na melhoria da sua imagem e competitividade económica no contexto regional” explicou, na ocasião, o candidato, que assume a existência de todas as condições para que o Miradouro do Pico do Facho venha a assumir-se como "uma das principais referências turísticas da Região".

Sobre a Baía de Machico, em complemento à sua ligação pedonal ao Parque Desportivo, considera que esta "intervenção complexa", permitirá "uma maior abertura da Baía assim como a valorização de toda a frente mar como zona de excelência para a prática desportiva e atividade física, quer para residentes quer para turistas".

“Não entendemos nem aceitámos o estado de degradação ao que foi votado este Parque Desportivo e é nosso objetivo reabilitar e requalificar este espaço", vincou.