Esta quinta-feira vai faltar água no Funchal, saiba onde

A Câmara Municipal do Funchal (CMF) acaba de informar que esta quinta-feira, 8 de Julho, haverá intervenções em vários locais na rede de distribuição de água do concelho.

Locais das intervenções

- Rua do Brasil, na freguesia de São Martinho, afectando o abastecimento na referida rua e na Rua do Panamá, entre as 9 e as 12 horas;

- Caminho do Poço Barral, na freguesia de São Martinho, afectando o abastecimento de água no referido caminho e no Caminho do Pinheiro das Voltas e Caminho da Cova do Til, entre as 9 e as 12 horas;

- Rua Antero de Quental, na freguesia de Santo António, afectando o abastecimento de água na referida rua e no Caminho das Bróteas, entre as 16 e as 22 horas;

A autarquia "agradece a compreensão de todos".