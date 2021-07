Temperatura na água do mar no Funchal chegou hoje aos 23.6 ºC

A água do mar no Funchal registou este sábado a significativa marca de 23.6 graus centígrados (ºC), de acordo com o registo da boia ondógrafo localizada junto ao Porto do Funchal.

Mais surpreendente ainda foi a temperatura da água marítima ter aumento mais de 2 ºC em apenas uma hora. O ‘pico’ do aumento da temperatura da água do mar verificou-se entre as 15 horas (21.5 ºC) e as 16 horas (23.6 ºC).

Este último valor não só é o registo mais alto deste ano no mar do Funchal como é significativamente elevado em relação à temperatura máxima registada na última semana, que era até hoje de 22.1 ºC, registados na tarde dos dias 27 e 28 de Junho, último domingo e segunda-feira.