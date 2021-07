CDU denuncia ocupação "selvagem" do Vale da Fundoa

A CDU promoveu nesta quarta-feira, 7 de Julho, uma iniciativa política no Vale Ribeira da Fundoa, onde criticou a Câmara Municipal do Funchal (CMF) e os responsáveis políticos por aquilo que considera uma "ocupação selvagem" daquela área do território.

"Depois das pedreiras e britadeiras que estavam e estão a desventrar e a poluir todo aquele território, com a governação PS na CMF, o problema ainda mais se agravou com a multiplicação de empresas que selvaticamente tomam conta do Vale da Fundoa através do movimento de inertes, com despejo de entulhos, com descarga de terras. A ocupação selvagem do vale da Fundoa é um crime político cometido pela governação PS na CMF, como também pela completa anuência do PSD no Governo Regional", acusa Edgar Silva.

O candidato da CDU à presidência da CMF deixa também críticas ao Governo Regional, acusando-o de favorecer a "agressão predatória, lesiva para a segurança das populações e da cidade do Funchal" que tem lugar no Vale da Fundoa, "à margem da legalidade".

De acordo com Edgar Silva, "aquela ocupação selvagem, ao arrepio de qualquer tipo de ordenamento do território, é também um crime contra o interesse público", na medida em que "atenta contra todas as normas ambientais, ao arrepio dos princípios de prevenção de riscos ambientais".