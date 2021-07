Papa Francisco continua a sua recuperação no hospital após cirurgia

O Papa Francisco continua a sua recuperação depois de ter sido submetido a uma operação no intestino, no domingo passado, e as mais recentes análises de sangue são "satisfatórias", confirmou hoje o Vaticano.

O porta-voz do Vaticano, Matteo Bruni, explicou que a sexta-feira "foi tranquila" e que o Papa continua com "a evolução clínica esperada" e o tratamento indicado pelos médicos.

Aos poucos, Francisco já está a recomeçar o seu trabalho e a passear pelo quarto no Hospital Gemelli, em Roma. Na tarde de sexta-feira, celebrou a missa na capela privada do hospital. O Papa dedicou um pensamento especial a todos os médicos, enfermeiras e profissionais de saúde que se preocupam em cuidar e curar os enfermos, especialmente os mais vulneráveis. No domingo, Francisco rezará a Oração do Angelus no décimo andar do hospital.

O Papa deu entrada na unidade de saúde após a oração dominical do Angelus, no domingo passado, quando anunciou aos fiéis reunidos na Praça de São Pedro do Vaticano a sua próxima viagem à Hungria e Eslováquia, de 12 a 15 de setembro. O anúncio do internamento causou surpresa, pois não se sabia que Francisco teria de se submeter a uma operação que estava marcada para os primeiros dias de julho, mês em que o pontífice reduz ao máximo seus atos para descansar e só mantém a sua presença na oração do Angelus. Segundo o porta-voz do Vaticano, Matteo Bruni, a cirurgia a uma estenose diverticular já estava programada e durou cerca de três horas.

Esta foi a primeira hospitalização conhecida do Papa desde que foi eleito para líder máximo da Igreja Católica, em 2013.