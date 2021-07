Pedro Calado promete requalificar Centro de Convívio de Santa Luzia em 2022

Pedro Calado tem projecto para requalificar o Centro de Convívio de Santa Luzia, caso vença as próximas eleições autárquicas.

A garantia foi deixada pelo cabeça-de-lista à Câmara Municipal do Funchal pela coligação do PSD/CDS, após uma visita ao local, e deverá avançar já no próximo ano.

“A obra está orçamentada em 150 mil euros, já esteve prevista por mais do que uma vez nos orçamentos do actual executivo liderado pela 'Confiança', mas passados 8 anos ainda não foi concretizada”, criticou o candidato.

O cabeça-de-lista assegurou que vai incluir esta obra no programa eleitoral de candidatura ‘Funchal sempre à frente’ e inscrever o investimento no primeiro orçamento da autarquia "para ser executado no primeiro trimestre do próximo ano".

Naquele espaço funciona um centro de convívio, que é utilizado neste momento por 50 a 60 utentes. O objectivo é duplicar a capacidade diária até 300 pessoas.

“Nós pretendemos ampliar a infra-estrutura, fazendo o aproveitamento do espaço subterrâneo de 188 metros quadrados , uma rampa de acesso para pessoas com pouca mobilidade, a construção de instalações sanitárias e um estacionamento”, explicou Pedro Calado.

Numa freguesia com 8.500 pessoas, sendo a maioria idosas, Pedro Calado lamentou ainda a "falta de visão da actual autarquia", que "não cumpre com as suas promessas e que adia soluções fundamentais para os munícipes", como é o caso deste centro intergeracional.