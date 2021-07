CDU denuncia falsas promessas da Câmara Municipal do Funchal

A CDU foi até São Pedro, no Funchal, onde o cabeça de lista do partido à Junta de Freguesia, Paulo Ricardo Azevedo, deu conta de que a população desta localidade, "à semelhança das outras freguesias do chamado centro urbano do Funchal", é confrontada diariamente "com problemas que se arrastam há anos".

"Apesar da alteração do executivo em 2013 do PSD para o PS, a verdade é que persistem a erradas políticas e falta de prioridades na freguesia, para desespero das populações. A freguesia tem graves problemas que não foram tidos em conta nos mandatos do PSD e que continuam a não ser consideradas pelo actual executivo de maioria socialista, onde parece que o que impera é a inércia e incompetência", acusou.

Paulo Ricardo Azevedo apontou à "falta de saneamento básico em zonas densamente povoadas como a Levada dos Moinhos, à ausência "de bocas de incêndio e os perigos que são permanentes para quem vive na Levada de São João" ou à carência de "acessibilidades muitas prometidas há décadas".

O candidato aproveitou o momento para recordar o papel decisivo da CDU em São Pedro na resolução de diversos problemas da população, como por exemplo "a colocação das bocas de incêndio em locais estratégicos na Levada dos Moinhos, a colocação de iluminação em zonas de fraca visibilidade como por exemplo no Beco Escuro, em São João, a limpeza dos espaços ajardinados do Bairro do Hospital, e a recuperação do Parque Infantil".

O eleito da CDU na Assembleia de Freguesia de São Pedro e cabeça-de-lista nestas eleições recordou que quando está no terreno é "várias vezes" abordado pelas pessoas para resolver problemas.

"Nós não desistimos da luta, por mais difícil que seja. Por isso dizemos que se as pessoas reconhecem na CDU e nos seus eleitos a força da reivindicação, também temos que ter mais força para continuar a lutar pelos seus direitos e isso consegue-se pelo reforço do voto", precisou.