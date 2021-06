Pedro Fino enumera obras do Governo Regional e outros investimentos em curso em Santa Cruz

O secretário de Equipamentos e Infra-estruturas esteve esta quarta-feira na sessão solene de comemoração do XVI aniversário da elevação do Caniço a cidade e na ocasião, além de enquadrar o desenvolvimento da localidade dentro do panorama concelhio e regional, Pedro Fino elencou as obras e investimentos em curso.

No que diz respeito a intervenções em curso, destaca-se a construção de onze fogos no Bairro da Nogueira, e o início, ainda este ano, da reabilitação energética de 91 fogos, nos edifícios de habitação social do Conjunto Habitacional das Figueirinhas e no bairro dos Casais d’Além, na Camacha, que irão beneficiar directamente as famílias residentes, a nível de conforto e redução no consumo de electricidade e gás, com as consequentes poupanças mensais que isso acarreta. A reabilitação energética no restante parque habitacional do concelho, ainda não intervencionado, terá continuidade, recorrendo ao novo quadro comunitário. Pedro Fino, secretário de Equipamentos e Infraestruturas

Lembrou ainda que estão ainda em curso, e previstas para este mandato, várias outras obras estruturantes para o concelho, nomeadamente a Reformulação do Nó da Cancela, actualmente em fase de projecto, a reconstrução e requalificação da Estrada Regional 203, das Carreiras, e Estrada Regional 204, esta última em fase de projecto, e com data prevista de início para final de 2022.

A empreitada de ‘Reabilitação das estruturas de suporte da plataforma rodoviária da ER 101 em Santa Cruz’, outra obra de extrema relevância para o concelho, cujo concurso está neste momento a decorrer, tem arranque previsto para Agosto deste ano, num valor de investimento que rondará os 5 milhões de euros. Esta é a primeira fase da obra que o Governo Regional pretende realizar naquele espaço. Numa segunda fase, será feita a reabilitação do porto de abrigo de Santa Cruz, há muito reivindicada pela população. Estas 2 intervenções irão requalificar toda aquela zona do concelho. Pedro Fino, secretário de Equipamentos e Infraestruturas

Governo apoiou Santa Cruz em tempos pandémicos

Pedro Fino deixou claro que, num contexto de pandemia da COVID-19, e dos seus efeitos na economia regional, aos mais diversos níveis, o Governo Regional não deixou de apoiar os empresários e as famílias do concelho de Santa Cruz.

Os apoios às famílias cujos rendimentos foram afectados pelas medidas restritivas de combate à pandemia, chegaram através do Fundo de Emergência para Apoio Social e do Fundo de Apoio Regional às Organizações Locais, que chegaram a 689 famílias do concelho, num total de cerca de 2000 beneficiários, ao longo do ano de 2020. Estes fundos têm continuidade em 2021, e estão novamente disponíveis para apoiar as famílias de Santa Cruz, em situação de maior vulnerabilidade social e económica, causada pela pandemia. Pedro Fino, secretário de Equipamentos e Infraestruturas

No que diz respeito ao apoio às empresas, recordou que o Governo Regional criou e colocou à disposição diversas linhas de crédito e sistemas de apoio, todos eles importantes para que os empresários regionais se sintam apoiados, valorizados e possam ultrapassar esta fase de redução da actividade económica, "com o máximo de apoio possível".

O governante deixou ainda uma garantia: