Canceladas buscas por homem desaparecido no mar em Santa Cruz

Dez dias após o início das buscas ao desaparecimento na costa de Santa Cruz de um homem que se tinha ausentado de casa, no Caniçal, para ir à pesca, estão suspensos os procedimentos para encontrar este madeirense de 50 anos.

Em comunicado, o SANAS esclarece que "perante o diminuir das probabilidades para a sua localização", não resta outra hipótese senão "cancelar o empenhamento do dispositivo para a sua possível recuperação".

Desaparecido desde o dia 22 de Maio, a falta de comunicação levou a família do homem a lançar o alerta para o seu desaparecimento por volta das 22h30 desse sábado.

O Comandante do Porto do Funchal, Guerreiro Cardoso, chegou a avançar com todos os meios para o terreno. Existia uma lancha do Instituto de Socorros a Náufragos a realizar buscas por mar. Em terra encontrava-se a Polícia de Segurança Pública que recorria a um drone e a Polícia Marítima também estava empenhada nas operações, por terra.