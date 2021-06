Sofia Canha quer maiores apoios aos clubes mais pequenos

A deputada e candidata do PS-M à Câmara Municipal da Calheta, Sofia Canha, reuniu-se com a direcção do Estrela da Calheta Futebol Clube, com o intuito de conhecer as preocupações e desafios do clube e partilhar a sua visão para o futuro do desporto no concelho.

Segundo informam os socialistas em comunicado, "neste encontro ficou patente a necessidade de garantir maior apoio financeiro aos projectos ou clubes de menor dimensão".

“O desporto é um pilar fundamental das políticas públicas, em termos de saúde, mas também a nível social e emocional, por essa razão considera que "os apoios financeiros públicos ao desporto devem servir para ajudar a cumprir os objectivos e actividades do clube", destacando "o importante papel social e formativo dos clubes de menor dimensão nos concelhos onde estão inseridos".

"Comungando da perspectiva dos dirigentes", Sofia Canha refere que “os clubes mais pequenos e mais próximos da população deveriam ter mais apoios do Governo Regional, pois são importantes polos, com dinâmicas locais próprias e potenciadores de desenvolvimento humano e social”, situação que não se verifica na Calheta.

O PS-M reconhece que o principal parceiro do Clube Estrela tem sido a autarquia, que financia as actividades da colectividade, que conta com aproximadamente 700 sócios, cerca de 300 atletas distribuídos por diversas modalidades e 20 dirigentes.

No entanto, Sofia Canha sublinha que "o apoio é limitado e que o clube tem de fazer uma boa gestão das receitas que tem para poder pôr em prática novos projectos, além do futebol, como são: o padel e a esgrima".

Sofia Canha não tem dúvidas que o desporto é fundamental para o concelho da Calheta, por gerar “o sentimento de pertença junto das populações que serve” e pela “importância que assume na formação dos jovens do concelho e na promoção de uma vida activa e saudável”.