México vota domingo nas maiores eleições da sua história

Mais de 93 milhões de mexicanos são convocados no domingo para eleger 500 deputados federais, 15 dos 31 governadores estaduais, 30 congressos locais e 1.900 municípios, num país fraturado entre duas opções políticas profundamente antagónicas.

Duas grandes forças vão a jogo: a coligação da oposição "Va por México", que engloba o Partido de Ação Nacional (PAN, direita), o Partido Revolucionário Institucional (PRI, centro-direita), e o Partido da Renovação Nacional (PRD, social-democrata); e a coligação "Juntos Fazemos História", liderada pelo Movimento Regeneração Nacional (Morena, esquerda) -- o partido que o atual Presidente Andrés Manuel López Obrador fundou em 2011 após cindir do PRD -- e que inclui o Partido do Trabalho (PT) e o Partido Verde Ecologista do México (PVEM).

Em 2018, nas eleições para o parlamento (Câmara de deputados, 500 lugares) o Morena garantiu maioria absoluta, também confirmada no Senado (128 membros) com a ajuda de formações aliadas.

Perante esta novo cenário político no México a formação heteróclita da direita tentará reverter a relação de forças, mas as suas perspetivas são pouco animadoras num país de regime presidencial e com esta eleição crucial marcada para 2024.

As últimas sondagens atribuem uma larga vantagem ao partido do Presidente, que apesar de um ligeiro recuo (41%), poderá garantir 52% da votação e com o apoio dos seus aliados e obter de novo maioria absoluta no parlamento.

Pelo contrário, as sondagens indicam que os seus principais adversários (PAN e PRI) concentram cada um 15 a 16% das intenções de voto.

Andrés Manuel López Obrador (AMLO, como também é designado pelas suas iniciais), ex-chefe de governo da Cidade do México (2000-2005) foi derrotado nas presidenciais de 2006 e 2012 em escrutínios muito contestados, assinalados por acusações de fraude eleitoral e amplos protestos populares.

No entanto, em 2018 foi eleito para o cargo com a maior votação na história do México (mais de 30 milhões de votos) e a maior percentagem numa eleição presidencial em 36 anos (53%), mas restam-lhe apenas mais três anos para fazer cumprir o seu programa, pelo facto de a lei eleitoral não permitir a renovação do mandato presidencial de seis anos.

Também por esse motivo, AMLO tornou-se no principal protagonista das eleições de domingo, ao manter os seus discursos diários e definir a agenda política, reforçando a sua popularidade que se mantém acima dos 50% em todas as sondagens, apesar da polarização que provoca em certas áreas, e das duras críticas emitidas por diversos 'media'.

Apesar de o seu nome não surgir em nenhum dos boletins de voto, as maiores eleições da história do país pelo número de cargos em disputa têm a "marca" AMLO, quer à direita quer à esquerda.

Para diversos especialistas citados pela agência noticiosa Efe, esta contenda eleitoral, com um rasto de pelo menos 80 candidatos estaduais ou municipais assassinados e inúmeras acusações mútuas, permitirá confirmar a popularidade de AMLO, que conseguiu com "êxito" utilizar "distintas estratégias" para ser um "protagonista" das eleições.

Desde que assumiu o poder em 2018, López Obrador iniciou as suas conferências diárias no Palácio Nacional a partir das 07:00 locais -- as designadas "mañaneras" -- para expor ao longo de duas horas os seus programas de Governo, determinar a agenda do dia, e pronunciar-se sobre os temas mais prementes.

Uma exposição em aparente contradição com o período eleitoral que o impede de pronunciar-se sobre a ação governativa, apoiar candidatos ou emitir opinião sobre as eleições, e que lhe valeu a crítica dos partidos da oposição, que apresentaram queixa junto da Organização dos Estados Americanos (OEA).

No entanto, o Presidente abordou praticamente todos os dias as eleições e determinou a sua agenda -- denunciou, por exemplo, a suposta utilização por alguns candidatos de vales de comida em troca de votos --, e enquanto prosseguiam as investigações dirigidas a políticos e empresários acusados de relações obscuras com o seu antecessor Enrique Peña Nieto eleito pelo PRI, partido que durante décadas dominou a vida política do país.

Em simultâneo, AMLO acusou o crime organizado, em particular os cartéis de narcotráfico, de responsabilidade pela vaga de violência durante a campanha eleitoral, um problema central longe de solucionado, apesar de apresentação de um plano de proteção de candidatos que procurava evitar ameaças e agressões.

Um plano que segundo diversos observadores não evitou que o crime organizado também participe nas eleições ao "impor os seus candidatos", e quando a larga maioria dos autores dos assassinatos permanecem impunes.

A popularidade de AMLO também pode surpreender pelo facto de o México, com 126 milhões de habitantes, se manter, no quadro da pandemia de covid-19, o quarto país do mundo em números absolutos de mortos (227.840), a seguir aos Estados Unidos, Brasil e Índia. Mas há mais de 20 semanas que a progressão da pandemia foi contida, sendo relegada para segundo plano nas preocupações dos mexicanos.

Em maio, e segundo dados então divulgados, apenas 13% dos inquiridos a consideravam como o principal problema nacional, contra 42% em janeiro e 56% em abril de 2020. E num outro inquérito, o receio de ser vítima de um crime (44,7%) ultrapassava largamente o receio de contaminação pela covid-19 (17,8%).

Estas projeções também revelam a realidade de um país onde metade da população vive na pobreza e tem como prioridade a sua sobrevivência diária. Em fevereiro, o Conselho Nacional de Avaliação da Política de Desenvolvimento Social do Governo calculou que a pobreza no México atingiu mais 9,8 milhões de pessoas devido à crise sanitária.

Mas no decurso dos seus primeiros três anos de mandato, e segundo a Comissão Económica para a América Latina e Caraíbas -- um organismo da ONU -, López Obrador apenas aumentou em 0,3% as despesas públicas em 2020, longe dos investimentos neste setor protagonizados pelo Brasil ou Argentina. Uma opção que deverá ser forçado a corrigir.