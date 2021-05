Motociclista ferido em acidente nos Canhas

Um homem sofreu ferimentos no corpo depois de se ter despistado de moto nos Canhas, por volta da meia-noite deste último sábado.

A prestar socorro ao motociclista estiveram os Bombeiros Mistos da Ribeira Brava e Ponta do Sol, tendo a vítima sido depois transportada para o Hospital Central do Funchal, onde deu entrada com ferimentos aparentemente ligeiros.