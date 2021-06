Partidos pequenos à nora para fechar listas

Para concorrem a todos os órgãos autárquicos da Região, estruturas partidárias têm de arranjar 1.133 elementos.

A foto da capa do DIÁRIO é dedicada aos quatro dias de agenda intensa de Marcelo Rebelo de Sousa.

Presidente da República vem promover a Madeira como destino seguro, reunir-se com deputados, governo e autarcas e presidir ao Dia de Portugal, que vai contar com as mais altas figuras do Estado.

No desporto o dia 1 de Junho fica marcado pelas eleições dos órgãos sociais do CD Nacional. Rui Alves foi reeleito com 437 votos. Alvinegros deram voto de confiança ao actual presidente do clube. O opositor, Daniel Meneses somou 168 votos.

Nas páginas 4 e 5 destaque para o PS que confirma Tânia Freitas em Santana. Deputada é o sexto rosto feminino entre os 11 cabeças-de-lista socialistas que vão a votos. Referência ainda para a recuperação das regiões que irá juntar Paulo Cafôfo e Vasco Cordeiro em cimeira, no sábado.

Nos casos do dia, referência para o quarto detido suspeito de pornografia infantil na Madeira. Homem de 54 anos ficou em prisão preventiva. Nota ainda para empresário acusado de furtar luz pública.

