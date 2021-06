Londres comemora amanhã o Dia de Portugal

O Dia de Portugal, de Camões e das Comunidades Portuguesas será comemorado, amanhã, no Reino Unido.

A Embaixada de Portugal em Londres vai assinar esta data, numa sessão que será transmitida 'on-line' e que tem início, às 10 horas, com uma mensagem proferida pelo embaixador de Portugal em Londres, Manuel Lobo Antunes.

Depois, às 12 horas será transmitido o concerto 'das tripas coração em carne e osso', uma performance audiovisual do Cat's Cradle Collective, que apresenta 10 novas obras musicais baseadas em música tradicional portuguesa criadas por compositores portugueses residentes no Reino Unido.

O programa prossegue, depois com uma entrevista intitulada 'Londres e companhia' a Luís Amorim de Sousa, um destacado membro da comunidade portuguesa da área da cultura portuguesa em Londres e contemporâneo de Paula Rego, Alberto Lacerda, Hélder Macedo, Mário Cesariny e outros e Regina Duarte, directora do Instituto Camões em Londres.

O dia das comemorações, em Londres, termina com um concerto de guitarra e voz de João Menezes, aluno da Guildhall School.

A comunidade portuguesa do Reino Unido iniciou as comemorações do dia de Portugal, no passado domingo, com uma celebração de uma missa no centro de Londres.