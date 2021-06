Venezuela celebra Dia de Portugal durante uma semana

Este ano, pela primeira vez, as celebrações do Dia de Portugal, de Camões e das Comunidades Portuguesas duram uma semana para os Venezuelanos. Entre o dia 8 e 13 de junho o público venezuelano poderá aproximar-se da cultura e história de Portugal, descobrir personagens do seu passado, e disfrutar dos seus músicos a interpretar os emblemáticos fados, assim como reviver no palco a mais bela e trágica história de amor portuguesa.

Este ano, pela primeira vez, as celebrações do Dia de Portugal, de Camões e das Comunidades Portuguesas durarão uma semana. Entre o dia 8 e 13 de junho o público venezuelano poderá aproximar-se da cultura e história de Portugal, descobrir maravilhosas personagens do seu passado, e disfrutar dos seus músicos a interpretar os emblemáticos fados, assim como reviver no palco a mais bela e trágica história de amor portuguesa.

A Embaixada de Portugal em Caracas lidera a organização destas atividades em conjunto com o Instituto Camões- Instituto da Cooperação e da Língua, e a Coordenação de Ensino Português na Venezuela (CEPE), com o patrocínio do Instituto Português de Cultura (IPC), o Centro Português e o Correio da Venezuela. Estas instituições apoiaram a criação de uma agenda de atividades que reconhece o contributo da ampla comunidade portuguesa à sociedade venezuelana.

A celebração da festa nacional de Portugal não poderia ser mais emblemática, ao prestar homenagem à nação e aos seus cidadãos; elevar os seus valores e a sua língua; exaltar a sua história e a sua cultura; e reunir os portugueses que se encontram espalhados por todo o mundo.

No dia 10 de junho, data da morte do poeta português Luís de Camões, Portugal festeja assim o seu dia e um dos seus maiores expoentes da língua portuguesa. Neste 2021, na Venezuela, a festividade cresce e durará uma semana.

Rainer Sousa, Coordenador de Ensino da Língua Portuguesa na Venezuela, explica que este ano quiseram ir mais além de um único evento central e preparar uma “Semana de Portugal”, aproveitando as vantagens das ferramentas tecnológicas que permitem estabelecer uma ligação com o público que porventura possa estar em geografias mais longínquas.

Todas as atividades são gratuitas e para estar na primeira fila somente será necessário ter conexão à internet. A programação será transmitida na plataforma Zoom e, de forma simultânea, nas redes do Correio da Venezuela e CEPE Venezuela.

TUDO POR AMÁLIA

A Semana consagrada à cultura portuguesa será inaugurada na terça-feira, dia 8 de junho, às 17:00 horas (da Venezuela), com uma conferência em linha dedicada à celebração do centenário do nascimento da cantora Amália Rodrigues (1920-1999) que se converteu numa artista universal e a quem não se pôde prestar a devida homenagem no ano passado devido à crise sanitária mundial causada pelo Covid-19. As atividades pelos 100 anos do seu nascimento estendem-se até finais deste ano.

Amália é considerada uma das figuras mais importantes da história da música do século XX e uma das melhores cantoras do seu tempo, a qual elevou o género do fado à sua maior expressão. No entanto, nem tudo foi cor de rosa e a própria Amália teve que ultrapassar alguns obstáculos difíceis.

No encontro virtual o escritor e jornalista Miguel Carvalho tentará responder à pergunta: “Quem foi Amália Rodrigues?”, a partir da sua experiência como biógrafo da intérprete. O autor de “Amália. Ditadura e Revolução, a história secreta”, focará aspetos pouco conhecidos da cantora, especialmente da sua relação com a política durante o “Estado Novo”, isto é, durante o regime de António de Oliveira Salazar.

“Carvalho falar-nos-á de uma figura que vai mais além da sua carreira como Rainha do Fado, mostrando uma pessoa verdadeiramente preocupada pela situação do seu país, comprometida com a abertura democrática de Portugal que se iniciou no dia 25 de abril de 1974, com a conhecida Revolução do Cravos. Apesar de tudo, após o triunfo da revolução, Amália foi acusada por alguns setores da sociedade portuguesa de ter apoiado o regime anterior”, afirmou Rainer Sousa. Para unir-se a esta conferência via Zoom clique no seguinte link:

https://zoom.us/j/91309490367?pwd=WXF5aHRaQUJtb3gzN1RqdU5PbERKdz09 | ID de reunión: 913 0949 0367 | Código de acceso: 478153

UM OLHAR SOBRE A IMIGRAÇÃO

A agenda de celebração continuará na quarta-feira 9 de junho, novamente às 17:00h, com a intervenção do professor e historiador venezuelano Froilán Ramos Rodríguez, o qual foi convidado para conversar sobre “Os portugueses na Venezuela” e oferecer uma visão da migração no país. Com esta conferência celebraremos o Dia das Comunidades.

Rainer Sousa considera importante recordar “às novas gerações de luso descendentes a história dos seus avós que com muitas ilusões, sonhos e vontade de progredir, escolheram este país para se estabelecerem”.

Ressaltou que Ramos é um investigador que conhece bem as ondas migratórias que trouxeram portugueses a esta “terra de graça” e prometeu que “será um Webinar onde muitos se lembrarão dessa história que precisa ser contada: as dos portugueses na Venezuela”. Para assistir a esta conferência, clique no seguinte link:

https://zoom.us/j/93874577808?pwd=Ykk3UVZpVWNDVW4wcmhrc2dhVWZ3QT09 | ID de reunión: 938 7457 7808 | Código de acceso: 270404

UM AMOR PROIBIDO

Outro dos convidados de honra que terá esta programação cultural é o escritor português Francisco Moita Flores que adaptou algumas passagens da história de Portugal para o pequeno ecrã, incluindo a famosa história real de “Pedro e Inês”, estreada em 2005 e transmitida pela Rádio e Televisão Portuguesa.

Durante o encontro virtual, previsto para sexta-feira 11 de Junho, às 17 horas, o especialista cativará o público com os principais acontecimentos da paixão protagonizada por um príncipe do século XIV e a sua amada, os quais não puderam viver felizes para sempre.

O caso de D. Pedro e Dona Inês de Castro representa um momento da história de Portugal onde se misturam o amor, a traição e a política. O próprio poeta Luís de Camões “dedica alguns versos a este caso amoroso que envolveu um príncipe português, depois rei de Portugal, e a uma dama galega chamada Inês de Castro. Os dois amantes teriam razões para se amar-se, mas o rei D. Afonso IV de Portugal teria as suas razões para contrariar o casal que, de acordo com os cronistas da época, punha em risco a integridade da coroa portuguesa e a sucessão legítima no trono. Deve ter sido um dilema e uma dor de cabeça para todos os envolvidos”, afirma Rainer Sousa. Para unir-se a este encontro virtual, clique no seguinte link:

https://zoom.us/j/96674994191?pwd=c3VqaGpaTGtnMkNtQXN2bVlWbloydz09 | ID de reunión: 966 7499 4191 | Código de acceso: 358651

DAS PÁGINAS DA HISTÓRIA PARA O TEATRO

A história de amor, travada por razões de Estado, que será narrada por Francisco Moita Flores, será um prólogo para a estreia da peça de teatro 'Pedro e Inês' a qual será exibida no dia sábado 12 de Junho, às 19 horas com a produção das agrupações venezuelanas Fundação Asklepión e La Máquina Teatro.

A peça escrita e dirigida por Elizabeth Yrausquin de Postalian foi filmada na sala de teatro da Associação Cultural Humboldt, de Caracas, com as actuações de Tomás Vivas como Pedro, de Silvia De Abreu no papel de Inês, de Anakarina Fajardo no de Alcmena e o primeiro ator Gerado Soto, encarnando a figura do rei D. Afonso IV de Portugal.

O elenco é completado com as interpretações de Brixio Bell, Edisson Spinetti, Marilyn Vilória, Aarón Cabrera e a participação especial de Ignacio Serrano.

A direcção audiovisual e a montagem é de José Tomás Angola; com a produção associada de Carlos Silva; a direcção de arte e o vestuário de Elizabeth Yrausquin de Postalian; a iluminação de Manuel Troconis, e a direcção de câmaras e a pós-produção de Jesus Ramírez e o áudio geral de Tomás Vivas.

A obra conta ainda com a música original de Aarón Cabrera e de Martin Figueroa, com letras de Yrausquin de Postalian e com a engenharia de som de Aarón Cabrera e de A Tempo Record´s. Inscreva-se para disfrutar desta estreia mundial através do link:

https://zoom.us/meeting/register/tJYscuGqrjosHty37BvZqoOTP-cADJzU4dgs

“DE AMÁLIA PARA A VENEZUELA”

A Semana de Portugal 2021 finaliza no domingo 13 de Junho, às 19 horas, com a transmissão do concerto 'De Amália para a Venezuela', no qual serão interpretados os fados popularizados pela célebre cantora. Nesta ocasião, Inês Graça, fadista há quase duas décadas, interpretará mais de um dúzia de canções para “embriagar” o público de nostalgia e de sentimento.

Esta fadista vai entoar temas como 'Ai Maria', 'Fado Xuxu', 'Lisboa antiga', 'Povo que lavas no rio', 'Estranha forma de vida', 'Barco negro', 'Lágrima', 'Coimbra', entre outros que poderão ser apreciadas.

A história de Amália e de Portugal, contada nas canções que a imortalizou e com a voz de Inês Graça, será uma prenda para o público venezuelano, os quais poderão apreciar estas melodias e os talentos de André Dias na guitarra portuguesa, Flávio Cardoso na viola, Ni Ferreirinha no baixo e Ricardo Dias no acordeão. Inscreva-se para a transmissão do concerto através da plataforma Zoom, e clique aqui:

https://zoom.us/meeting/register/tJEudO-ppzIuHNLY-4ktr9_k_YcvH-AG0Wrn

Todas as actividades pela celebração do Dia de Portugal, de Camões e das Comunidades Portuguesa serão transmitidas através da plataforma Zoom e serão retransmitidas em simultâneo pelo canal de YouTube: Coordenação de Ensino Português no Estrangeiro Vzla y Correio Da Venezuela; Facebook: cepe.vzla, Correio da Venezuela; Twitter: @CepeVzla e Instagram: @cepe.vzla.