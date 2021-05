Baltazar Dias recebe Orquestra Clássica da Madeira sob a batuta de Martin André

No próximo sábado, dia 29 de Maio, pelas 18 horas, a sala do Teatro Municipal Baltazar Dias, volta a receber a Orquestra Clássica da Madeira, gerida pela Associação Notas e Sinfonias Atlânticas, para um concerto "cheio de energia, júbilo e encantamento".

Em destaque três obras de três compositores distintos da história da música: a abertura da ópera 'Don Giovanni' de Mozart, a suite 'Sonho de uma Noite de Verão' de Mendelssohn e o 4.º acto do bailado 'O Lago dos Cisnes' de Tchaikovsky.

Martin André, com quem a Orquestra colabora desde 2013, é o maestro convidado.

Este concerto representa "o retorno aos concertos ao vivo numa sala de concertos e assistidos pelo nosso público, num novo contexto, marcado também pelas regras de segurança recomendadas e exigidas pelas instituições de saúde pública", destaca Norberto Gomes, director artístico da Orquestra Clássica da Madeira, em nota de imprensa.

"É uma proposta artística que nos faz felizes e permite-nos retribuir, também, com felicidade".

Os bilhetes custam 20 euros e estão disponíveis na bilheteira do Teatro Municipal Baltazar Dias.

De referir que os alunos de todas as ofertas formativas do Conservatório-Escola Profissional das Artes da Madeira, têm entrada livre, mediante apresentação do cartão de aluno e disponibilidade da sala.