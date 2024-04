276 estabelecimentos aderiram ao '+ Comércio Local'

Na mais recente edição da iniciativa '+Comércio Local' aderiram 276 estabelecimentos comerciais, tendo representatividade em todas as freguesias do Município do Funchal.

No segundo sorteio desta iniciativa municipal, que se realizou hoje, no Balcão do Investidor, e que contou com a presença de comerciantes, munícipes participantes e da ARAE, que procedeu à fiscalização de todo o processo do sorteio, foram sorteados 20 vales, no valor unitário de 250 euros, que poderão ser utilizados nos estabelecimentos comerciais aderentes, contribuindo, assim, para a economia circular do tecido comercial.

O '+ Comércio Local' é uma iniciativa que visa promover e divulgar o consumo junto do comércio local do Município, fomentado através da adesão e participação de estabelecimentos comerciais. Os consumidores, por cada 20 euros de compras realizadas nas lojas aderentes, habilitam-se a ganhar um dos 60 vales disponibilizados pela Autarquia, no montante de 250 euros cada.

Até a presente data, foram distribuídos, pelos estabelecimentos aderentes, 98.850 cupões, o que corresponde a um potencial de ganhos de cerca de 2 milhões de euros, demonstrando, assim, a forte dinâmica que a presente iniciativa tem gerado no tecido empresarial do Funchal.

Até ao terceiro e último sorteio, agendado para o dia 31 de Maio, os consumidores podem continuar a solicitar os cupões junto dos estabelecimentos aderentes e depositá-los na tômbola existente no Balcão do Investidor.