‘World Voyager’ tem novo itinerário com embarque no Funchal

Depois de ter anunciado a estreia no ‘MS World Voyager’ em portos madeirenses, Mário Ferreira, presidente da companhia de cruzeiros portuguesa Mystic Cruises, anuncia um novo itinerário, com partida do Funchal a 10 de Junho.

“Como tínhamos prometido será possível marcar em Portugal e em português um belo cruzeiro entre as ilhas da Madeira e dos Açores”, avança Mário Ferreira na sua página pessoal de Facebook.

As reservas podem ser feitas através da Agência Abreu, “que recebeu a nossa confiança para a venda, pois a nossa especialidade será mesmo fazer com que cada um dos nossos passageiros tenha uma experiência inesquecível a bordo deste belo e luxuoso navio, construído em Portugal”, acrescenta.

O cruzeiro, que Mário Ferreira lembra que tem “número de lugares limitado”, apresenta valores desde 2.449€ por pessoa em camarote duplo varanda 5, no regime de Pensão Completa. Tem embarque e desembarque no Porto do Funchal, com partida marcada para dia 10 de Junho.

À saída da Madeira o ‘World Voyager’ passa pelo Porto Santo, antes de partir para as nove ilhas dos Açores. Nesse arquipélago efectuará escalas em São Miguel, Graciosa, Corvo, Flores, Faial, Pico, São Jorge, Terceira e Santa Maria.

As reservas estão abertas nas lojas da Agência Abreu, bem como através do contacto telefónico 707 201 840.

O ‘MS World Voyager’, da Mystic Cruises, está registado no MAR – Registo Internacional de Navios da Madeira. Com capacidade para cerca de 200 passageiros, foi baptizado em Viana do Castelo, em Agosto de 2020.

É o segundo navio da companhia de cruzeiros portuguesa registado no MAR, ostentando o nome ‘Madeira’ no casco e a bandeira portuguesa na popa, depois do ‘World Explorer’.

O navio terá custado cerca de 70 milhões de euros, tem 126 metros de comprimentos, 19 metros de largura e 4,7 metros de calado. É impulsionados por motores híbridos (diesel/eléctrico) Rolls Royce 9.000 kw e um sonar de alta tecnologia que permite navegar mais além, por entre o gelo.