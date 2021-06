Madeira com quatro novos casos e 15 recuperados

A Região Autónoma da Madeira (RAM) registou nas últimas 24 horas quatro novos casos de infecção por SARS-CoV-2, pelo que a região passa a contabilizar 9.507 casos confirmados de Covid-19

Dos quatro novos casos trata-se de um caso importado da Região de Lisboa e Vale do Tejo e três casos de transmissão local, na sua maioria já associados a contactos de casos positivos. Investigações epidemiológicas estão em curso, segundo a informação dada pela Direção Regional de Saúde

No dia de hoje há ainda a reportar mais 15 casos recuperados pelo que a RAM passa a contabilizar 9.338 casos recuperados de Covid-19.

O boletim da DRS, sobre a situação epidemiológica, adianta ainda que a RAM conta agora com 97 casos activos, dos quais 12 são casos importados e 85 são de transmissão local. Relativamente ao isolamento dos casos activos, a assinalar que três pessoas se encontram hospitalizadas no Hospital Dr. Nélio Mendonça (três pessoas em Unidades Polivalentes e zero na Unidade de Cuidados Intensivos dedicada à Covid-19) e 10 pessoas cumprem isolamento numa unidade hoteleira dedicada, permanecendo as restantes em alojamento próprio.

No total, há 61 situações que se encontram hoje em apreciação pelas autoridades de saúde, estando estas relacionadas com viajantes identificados no aeroporto, contactos com casos positivos ou outras situações reportadas à linha SRS24 ou ao SESARAM, EPERAM. Investigações epidemiológicas estão em curso.

Relativamente à vigilância activa de contactos de casos positivos, 393 pessoas estão a ser acompanhadas pelas autoridades de saúde dos vários concelhos da Madeira e no Porto Santo.

No que respeita à vigilância de viajantes, 22.164 pessoas estão também a ser acompanhadas pelas autoridades, com recurso à aplicação MadeiraSafe.

O total de contactos para a Linha SRS24 (800 24 24 20) ascende agora a 52.066 chamadas e a Linha de Apoio Psicológico da Direção Regional da Saúde (291 212 399) contabiliza até a data 3.620 atendimentos.

Relativamente aos testes para despiste de Covid-19 realizados no Serviço de Saúde da RAM, assinala-se que:

• No contexto da operação de rastreio de viajantes nos portos e aeroportos da RAM, há a reportar um total cumulativo de 224.406 colheitas para teste de RT-PCR à Covid-19, realizadas até às 15h30 de hoje.

• No total, até à data, as amostras processadas para teste de RT-PCR, no laboratório de Patologia Clínica do SESARAM, EPERAM ascendem a 458.509.

Já no que concerne aos testes rápidos de antígeno, foram realizados até a data, um total de 66.116 testes.