Hortas Biológicas educam crianças para a sustentabilidade

A EB1/PE/Creche da Ribeira Brava assinalou hoje o projeto eco-escolas que desenvolve desde 2007, através de várias atividades relacionadas com a salvaguarda do meio ambiente.

A sessão contou com a presença da vereação da Câmara Municipal da Ribeira Brava que tem apoiado a escola nesta matéria.

João Baptista Marcos, presidente da EB1, começou por referir que é necessário aplicar no dia a dia certas atitudes a pensar nas gerações futuras. Recordou que o mundo em que vivemos foi uma herança deixada pelos antepassados e agora é preciso criar um ambiente saudável e bem conservado para as gerações futuras.

Rafael Sousa, vereador com o pelouro das escolas, salientou que o projeto eco-escolas prepara as crianças e desperta a sensibilidade para a importância do sistema ambiental que nos rodeia.

O projeto engloba várias atividades desenvolvidas por toda a comunidade educativa. As hortas biológicas são talvez a principal iniciativa do eco-escolas que conta com a participação dos alunos, desde o pré-escolar ao 4.º ano.

Denominada ‘Da terra à mesa’, a ideia é mostrar o processo dos alimentos, desde o semear, cuidar, ver crescer e colher. Outro objetivo é implementar a importância do biológico, evitando a utilização de inseticidas, pesticidas e herbicidas. Saber cultivar com produtos naturais e combinando plantas para afastar os insetos.

Ao longo do ano letivo, os alunos trabalharam com empenho nas hortas biológicas e hoje aproveitaram a presença das entidades para pedir ferramentas agrícolas próprias para as várias idades, desde o pré-escolar ao 4.º ano, já que todos contribuem nesta causa ambiental.

O projeto eco-escolas engloba ainda quatro exposições sobre biodiversidade, energias renováveis, reciclagem e alimentação saudável e sustentável, cujos trabalhos foram feitos nas diversas disciplinas.

Este ano o eco-escolas entrou formalmente no projeto educativo da EB1/PE/Creche da Ribeira Brava ‘Preparar o futuro’ e visa educar as crianças para a salvaguarda do ambiente.

Ricardo Nascimento, presidente da Autarquia, destaca o empenho das instituições em torno da causa ambiental, assim como os esforços que têm sido mantidos pelo município, a todos os níveis pela causa ambiental.