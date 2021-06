Núncio Apostólico em Portugal preside a missa na Igreja do Monte, veja o vídeo

Veja o vídeo em que o Núncio Apostólico em Portugal, o arcebispo D. Ivo Scapolo, preside à primeira missa na igreja de Nossa Senhora do Monte, pela ocasião da sua visita oficial que está a realizar à Diocese do Funchal.

O representante diplomatico do Papa visitou esta manhã a Sé do Funchal, o Museu de Arte Sacra, a igreja do Colégio e à tarde visitou o Curral das Feitas e neste momento preside a primeira missa da sua visita à região.

O embaixador da Santa Sé em Portugal está a realizar uma visita de seis dias à Madeira, e também irá participar nas comemorações do Dia de Portugal, de Camões e das Comunidades Portugueses, a 10 de Junho.