Liga Portugal e FPF congratulam Rui Alves

A Liga Portugal e a Federação Portuguesa de Futebol (FPF) felicitaram, há pouco, Rui Alves pela sua reeleição como presidente do Clube Desportivo Nacional.

"Dirigente foi reconduzido no cargo para mais um mandato", pode ler-se no página oficial da internet da Liga de Portugal.

"Este sufrágio contou com os votos de 610 sócios, um recorde na história do clube madeirense, e terminou com a vitória da Lista A, de Rui Alves, que contabilizou 71% dos votos.

A Liga Portugal, na pessoa do Presidente, Pedro Proença, felicita Rui Alves pela reeleição na liderança do CD Nacional, desejando, simultaneamente, aos elementos que compõem o seu elenco diretivo, sucessos desportivos", conclui a noticia publicada.

Já a FPF, na sua página Fernando Gomes, Presidente da FPF, felicita o dirigente pela reeleição.

"Rui Alves foi reeleito presidente do Nacional. O atual líder foi reconduzido no cargo com 437 votos, numa eleição em exerceram o seu direito 610 votantes.

É o décimo mandato de Rui Alves, que lidera o emblema madeirense, embora não de forma consecutiva, há 27 anos.

O presidente da Federação Portuguesa de Futebol, Fernando Gomes, deseja a Rui Alves as maiores felicidades para o novo mandato", pode ler-se.