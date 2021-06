Há mais quatro novos casos de covid-19 e 14 recuperados na Madeira

Esta segunda-feira, 7 de Junho, há quatro novos casos de infecção por SARS-CoV-2 na Madeira.

De acordo com o boletim epidemiológico emitido há instantes pela Direcção Regional da Saúde (DRS), trata-se de um caso importado da Região Lisboa e Vale do Tejo e de três de transmissão local.

Há hoje mais 14 doentes recuperados, pelo que a Região soma agora 108 casos activos, dos quais 12 são importados e 96 de transmissão local.

Relativamente ao isolamento dos casos ativos, a assinalar que três pessoas se encontram internadas no Hospital Dr. Nélio Mendonça (3 pessoas em Unidades Polivalentes e zero na Unidade de Cuidados Intensivos dedicada à covid-19) e 10 pessoas cumprem isolamento numa unidade hoteleira dedicada, permanecendo as restantes em alojamento próprio.