Número de infectados graves desce em França mas variante indiana preocupa

O número de infetados graves por covid-19 desceu abaixo das 2.500 pessoas em França nas últimas 24 horas, anunciaram hoje as autoridades, admitindo, no entanto, estarem preocupadas com a variante indiana, especialmente na região da Nova Aquitânia.

Cerca de metade do total de doentes em França infetados com esta estirpe situam-se nesta região, tendo hoje sido anunciados 50 novos casos da variante indiana na zona.

A nível nacional há agora 14.323 pessoas hospitalizadas, menos 202 do que no domingo, estando 2.472 pacientes nos cuidados intensivos, o que representa também uma descida de 55 pessoas em relação ao dia anterior.

"A situação epidemiológica é desfavorável, a taxa de incidência regional é superior à nacional", anunciou no final da semana passada a Autoridade Regional de Saúde da Nova Aquitânia.

Nas últimas 24 horas morreram em França 64 pessoas devido à covid-19 e foram detetados 1.164 novos casos.

A pandemia de covid-19 já provocou, pelo menos, 3.731.297 mortos no mundo, resultantes de mais de 173,2 milhões de casos de infeção, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

Em Portugal, morreram 17.036 pessoas dos 853.034 casos de infeção confirmados, de acordo com o boletim mais recente da Direção-Geral da Saúde.

A doença é transmitida pelo novo coronavírus SARS-CoV-2, detetado no final de 2019, em Wuhan, uma cidade do centro da China.