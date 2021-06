Madeira e Açores deveriam ter sido excepção na decisão do governo britânico, defende Vasco Cordeiro

O presidente do PS-Açores e líder parlamentar do PS na Assembleia Legislativa dos Açores, Vasco Cordeiro, disse que não há nenhuma razão que justifique o facto de os Açores e a Madeira não serem terem sido excepção na decisão do governo britânico em retirar Portugal do corredor verde aéreo.

No seu entender, "é preciso pôr pés a caminho" e explicar ao governo britânico "aquilo que nos parece óbvio".

Declarações proferidas após a audiência com o presidente da Assembleia Legislativa da Madeira, José Manuel Rodrigues, onde também esteve o presidente do PS Madeira, Paulo Cafôfo, líder parlamentar do PS Madeira na ALM, Miguel Iglésias, e o secretário-geral do PS Madeira, Gonçalo Aguiar.