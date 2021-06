Mais de três mil vacinas contra a covid-19 administradas na Madeira esta sexta-feira

Esta sexta-feira foram administradas mais de três mil vacinas contra a covid-19 na Região. A operação de imunização decorreu nos concelhos de Câmara de Lobos, Ponta do Sol e Funchal, conforme estava previsto no plano semanal divulgado pela Direcção Regional de Saúde.

Desde o final de Maio que o número de doses administradas diariamente tem vindo a subir. No dia 30 de Maio foram vacinadas pouco mais de 1.300 pessoas. Mas desde então, os números têm crescido todos os dias, ultrapassando as duas mil doses diárias na passada terça-feira e hoje já foram mais de 3.200.

Neste momento, a Madeira já tem 98.544 residentes com pelo menos uma dose da vacina e 58.699 já têm o processo de imunização completo.

Amanhã a vacinação continua no Funchal e em Câmara de Lobos; e no domingo o processo decorre na Ribeira Brava, em Machico e no Funchal.