Livro de Emanuel Gaspar contou com o apoio da Câmara do Funchal

Foi apresentado, esta tarde, o livro 'A arquitectura no Arquipélago da Madeira. Do povoamento à contemporaneidade', de Emanuel Gaspar, um livro que contou com o apoio da Câmara Municipal do Funchal.

A cerimónia decorreu no Parque de Santa Catarina e contou com apresentação do arquitecto Rui Campos Matos, e tem prefácio do arquitecto Victor Mestre, fotografia do Duarte Teixeira, design do Ricardo Caldeira e a revisão científica da prof.ª Doutora Isabel Santa Clara.

Marcaram presença na apresentação desta nova obra os vereadores da Câmara do Funchal com os pelouros da Cultura e do Urbanismo, respectivamente Madalena Nunes e Bruno Martins.

Este livro surgiu de um desafio feito por várias pessoas que viram o programa televisivo 'Património e Urbanismo na Madeira' para o qual o autor escreveu o guião. Desafiaram-no a passar os conteúdos dos programas para livro. A obra pretende explanar, de uma forma sucinta, seis séculos de história arquitectónica na Madeira, sinalizando as suas mais emblemáticas construções.

É um livro dirigido aos cidadãos em geral, pretendendo sensibilizar e elucidar os leitores para a importância do património edificado ao longo dos séculos até à actualidade na Madeira. O livro pretende também ser uma chamada de atenção para a importância da preservação e defesa do nosso património arquitectónico, legado pelos antepassados, pois estes constituem parte da memória colectiva.

Para a escrita do livro o autor esteve a investigar no Arquivo Regional da Madeira, no Arquivo da Câmara Municipal do Funchal e de Santa Cruz, sobretudo no que diz respeito a edifícios de linguagem do Movimento Moderno. O livro, sem se afastar do rigor científico, tem uma linguagem acessível e é enriquecido com um pequeno glossário e uma extensa bibliografia, para quem se interessar em aprofundar os conhecimentos do património arquitectónico da Madeira.

É um livro valorizado com fotografias atuais e antigas gentilmente cedidas pelo Arquivo Regional da Madeira e pelo Museu de Fotografia da Madeira- Atelier Vicentes.

Esta é a primeira vez que se escreve um livro que faz uma reunião e sistematização das nossas manifestações arquitectónicas ao longo dos seis séculos de História da Madeira.