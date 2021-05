Amílcar Figueira diz que apoio às empresas em Câmara de Lobos "foi um falhanço total"

O vereador do CDS-PP, Amílcar Figueira, esteve esta manhã, junto ao Largo do Poço, no Centro de Câmara de Lobos e aproveitou o momento para manifestar o "foi um falhanço total" do apoio às empresas daquele município.

Durante a discussão do orçamento municipal de Câmara de Lobos, para 2021, o CDS absteve-se, devido a não constar nenhuma medida de apoio às empresas! Dois meses após essa votação, mais precisamente em Fevereiro deste ano, o executivo do PSD (acordando para a realidade), anunciou, com pompa e circunstância, um apoio às micro e pequenas empresas, ao sector do táxi e à cultura, no valor de 600 mil euros, admitindo o presidente da Câmara que esse valor poderia chegar aos 800 mil euros, caso houvesse uma forte adesão por parte dos empresários. Amílcar Figueira, vereador do CDS-PP na Câmara Municipal de Câmara de Lobos.

O parlamentar deu conta que o CDS votou a favor da medida que tinha como finalidade ajudar os comerciantes a minimizar os prejuízos causados pela pandemia. "Acontece que, às vezes, aquilo que inicialmente é uma boa proposta acaba, na prática, por não atingir os reais objectivos", expõe.

Segundo Amílcar Figueira, esse apoio foi apenas um anúncio, na medida em que não atingiu os objectivos propostos, tendo apoiado apenas 13% das empresas, o que representa apenas 84 das 642 empresas que estão em actividade no concelho. "Este apoio é um falhanço total!", manifestou.