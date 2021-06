Associação de Deficientes recebe 9 mil euros para compra de material ortopédico

A Delegação da Madeira da Associação Portuguesa de Deficientes recebeu, através de um protocolo com a Câmara Municipal do Funchal, um apoio financeiro no valor de 9 mil euros, destinado à compra de material ortopédico.

O presidente da Câmara Municipal do Funchal visitou a sede da associação, juntamente com a vereadora Dina Letra e foram recebidos pelo presidente da associação, Filipe Rebelo. "Este é mais um apoio decorrente das políticas de proximidade da Autarquia e do programa de apoio ao associativismo e ao desenvolvimento de atividades de interesse municipal", refere nota à imprensa.

"Estamos a disponibilizar esta verba para que a Associação de Deficientes possa adquirir material ortopédico para as pessoas em situação de carência que apoia, nomeadamente através da compra de cadeiras de rodas, andarilhos, entre outros", salientou Miguel Silva Gouveia.

A associação encontra-se a promover a campanha 'Dê uma tampa à indiferença', que consiste na angariação de tampas plásticas para reciclagem. O valor angariado nesta troca é usado para a compra de cadeiras de rodas manuais e eléctricas.

“Tem sido prioridade estratégica deste executivo municipal tornar o Funchal mais inclusivo e também mais acessível, e esse é um trabalho que tem sido estruturado em diversos níveis, desde medidas como esta que apoiam na melhoria do bem-estar pessoal dos cidadãos com necessidades especiais, mas também na quebra de barreiras físicas um pouco por toda a cidade”, conclui o autarca funchalense.