Madeirenses chamados à equipa nacional de canoagem no mar

David Fernandes e Carlota Duarte do CNFunchal; e Bernardo Pereira do CNCalheta foram chamados à equipa nacional de canoagem no mar. Os atletas têm assim reconhecido o seu empenho na prova que decorreu no passado dia 29, no Algarve.

Os atletas obtiveram o 1.º, 2.º e 1.º lugar, respectivamente, na categoria SS1 Séniores e SS1 Juniores

A 1ª Etapa do Campeonato Nacional de Canoagem de Mar, foi prova selectiva para constituição da equipa nacional que representará Portugal no Campeonato do Mundo de Canoagem de Mar, a realizar em Lanzarote, nas Ilhas Canárias, em Espanha, de 1 a 7 de Julho.