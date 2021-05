Barreto desvaloriza não ter sido indicado para representar o Governo Regional em Santana

O secretário regional da Economia, Rui Barreto, que é também presidente regional do CDS Madeira, desvalorizou o facto de não ter a escolha – nem primeira, nem segunda escolha - de Miguel Albuquerque para representar o Governo Regional da Madeira na sessão solene do Dia do Concelho de Santana, assinalada na última terça-feira, dia 25 de Maio.

Para não ‘beliscar’ o estado de graça que reina na coligação do Governo Regional entre o PSD e o CDS, Rui Barreto, na qualidade de dirigente partidário, minimizou o incidente protagonizado pelo ausente secretário de Educação, Jorge Carvalho, e posteriormente remediado pelo colega Pedro Fino, ao defender que “o mais importante e relevante é de facto demonstrar a boa gestão autárquica que o município de Santana, que é liderado pelo CDS, tem feito e isso está aos olhos de todos”, destacou.

Ao ser questionado se tinha ficado triste por não ter sido o governante indicado a representar o Governo Regional no concelho que é governado pelo CDS, como aliás foi desejo assumido pelo próprio autarca de Santana, Dinarte Fernandes, Barreto optou por não responder directamente à questão.

“Estou feliz pelo Concelho de Santana celebrar mais um aniversário, pelo Município, através do actual executivo, estar a desempenhar um trabalho extremamente meritório ao serviço das suas populações, tem trabalho feito, trabalho que está à vista de toda a população de Santana, e portanto, espero que o bom trabalho que tem sido feito em Santana, sempre a favor das populações, a boa gestão financeira utilizando os recursos para apoiar as empresas, para apoiar socialmente, para dinamizar o concelho, possa prosseguir no futuro” manifestou hoje, à margem da visita ao novo ‘working space’ para nómadas digitais, no Hotel Vila Galé, concelho de Santa Cruz.

Sempre com o cuidado de medir o alcance das palavras, Rui Barreto, que no mandato anterior foi presidente da Assembleia Municipal de Santana, aproveitou o caso que marcou o aniversário do concelho nortenho para “felicitar o povo de Santana” e expressar confiança que o povo de Santana “reconhecerá, no momento certo, o trabalho tem vindo a ser desenvolvido nos últimos 11 anos”, numa clara alusão às eleições Autárquicas, onde o CDS volta a concorrer contra o PSD.

A cerimónia de celebração do 186º aniversário do Município de Santana ficou marcada pelo “contratempo” que ‘desviou’ o secretário regional de Educação, Ciência e Tecnologia, Jorge Carvalho, governante inicialmente indicado pela Quinta Vigia para representar o Governo Regional em Santana. Jorge Carvalho acabou por ficar no Funchal – sem aviusar - a acompanhar – quase à mesma hora – o presidente do Governo Regional numa visita a escola na freguesia de São Roque.

‘Incidente’ que motivou significativo atraso na sessão solene – na expectativa do governante estar a caminho de Santana – e uma substituição de última hora, que ‘obrigou’ o secretário regional dos Equipamentos e Infra-estruturas, Pedro Fino a ‘acelerar’ até Santana, onde chegou quase uma hora depois da hora prevista para o início da celebração, já o presidente da Câmara anfitrião a discursava.