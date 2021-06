Milhares de produtos a preços baixos no novo Bazar IBERSINO, na Cancela

A partir das 9 da manhã do dia 1 de julho, a Madeira passa a dispor de um dos maiores e mais completos bazares, onde encontra preços absolutamente fantásticos numa diversidade de produtos que passam pelo Vestuário, Jardinagem, Decoração, Iluminação, Pet Shop e Ferramentas! Localizada na zona da Cancela, a nova loja IBERSINO Madeira, abre as suas portas ao público no Dia da Região e são muitas as novidades que residentes e turistas podem encontrar numa área com mais de 7 mil metros quadrados!

Dividida em seis grandes secções, a IBERSINO Madeira e para garantir a comodidade dos clientes, oferece a vantagem de ter um parque de estacionamento com capacidade para 130 lugares, inteiramente gratuito e exclusivo para os seus clientes!

Com horário de abertura agendado para as 9 da manhã e o encerramento às 21:00, a nova loja é uma forte aposta na Madeira por parte de três conceituados empresários chineses que deram preferência à Região Autónoma da Madeira para realizar este investimento.

A exemplo de outras lojas da marca que existem em território continental, a IBERSINO Madeira pretende promover os preços baixos em artigos de alta qualidade nas diferentes secções que compõem a IBERSINO Madeira, desde os artigos para os seus animais de estimação, passando pela variedade de produtos decorativos, sem esquecer a bricolage, o vestuário e calçado, papelaria, brinquedos, artigos sempre úteis e inovadores para a jardinagem, sem esquecer a importante área das ferramentas.

Localizada na Cancela, na zona que congrega grandes superfícies na área da alimentação, comércio a retalho, entre outras, a IBERSINO Madeira promete ser um local onde pode percorrer, de forma tranquila, os variados corredores com prateleiras repletas de produtos com preços extremamente acessíveis. Boas compras!

IBERSINO Madeira Estrada do Garajau, nº. 196, Cancela

Estacionamento Gratuito

Consulte as novidades na nossa página do Instagram

ibersino.madeira