Costinha está na Madeira e poderá ser o próximo treinador do Nacional

Costinha poderá vir a ser o próximo treinador do Nacional, clube de onde saiu em Maio de 2019, e no qual conquistou o título de Campeão Nacional da Liga Ledman Pro na época 2017/18.

O técnico e sócio do CD Nacional chegou esta manhã à Região e segundo apurou o DIÁRIO tem encontro marcado com Rui Alves, o presidente alvi-negro, de modo a definir o possível regresso ao comando dos alvi-negros.

O clube procura desde sexta-feira uma alternativa a Sérgio Vieira que por motivos de ordem pessoal deixou o comando técnico do Nacional sem sequer ter feito qualquer treino.

Rui Alves, presidente do Conselho de Administração da SAD, lamentou na altura uma “situação por todos indesejada”, mas salienta que “há valores que se sobrepõem a tudo o resto”, deixando vincada a solidariedade do clube para com o técnico e os votos de que “volte rapidamente ao treino e dê sequência a uma carreira que será certamente de grande sucesso”.

O Nacional inicia hoje a época 2021/2022 com os habituais testes físicos e exames médicos, com o trabalho de campo a arrancar na próxima quinta-feira.

Da programação da pré-temporada, consta um estágio que terá lugar em Penafiel, entre os dias 16 e 21 de julho, estando previstos alguns jogos de preparação.